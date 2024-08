Napoli, si lavora sul mercato: futuro incerto per diversi giocatori compreso Walid Cheddira

Il Napoli è attivamente impegnato nel mercato estivo per definire la squadra che sarà a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione. Tra i giocatori il cui futuro è ancora incerto figura Walid Cheddira, oggetto di interesse del Tolosa, squadra francese.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Radio CRC, Marco Giordano su X, il Tolosa avrebbe preso contatti per Cheddira. Il Napoli valuta il giocatore intorno ai 10 milioni di euro e sta considerando l’opzione di un prestito con obbligo di riscatto.

Caratteristiche tecniche

Cheddira, attaccante centrale destro, si distingue per la sua velocità e rapidità, che costituiscono le sue caratteristiche principali.

Con una buona forza fisica, è in grado di ricoprire il ruolo di terminale offensivo in un attacco a due, capace di smarcarsi sia per supportare i compagni che per allargarsi, cercando scambi veloci e attaccando la profondità.

Agile nei movimenti, tende a sfidare direttamente l’avversario sulla fascia per poi accentrarsi sul piede destro. È efficace nell’occupare l’area di rigore e nell’attaccare il primo palo, rendendosi pericoloso in fase offensiva.