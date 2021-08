Napoli, si muove il mercato: si lavora sul centrocampista, sulla Primavera e sulle cessioni

Il calciomercato del Napoli potrebbe smuoversi prepotentemente durante questi ultimi giorni di mercato. È quanto si apprende dal giornalista Luca Marchetti, il quale ha rivelato che “qualcosa, in chiave Napoli, sta bollendo in pentola“.

Il riferimento è soprattutto al centrocampista, con Aurelio De Laurentiis che potrebbe acquistare un nuovo calciatore per rinforzare il reparto centrale del campo.

Molti sono i nomi accostati agli azzurri in questi giorni. Da Sofyan Amrabat passando a Mady Camara, Aurelio De Laurentiis ha intenzione di fare un primo grande regalo al suo nuovo allenatore.

Il presidente partenopeo, in queste ultime ore, si sta interessando anche alla Primavera e ad un possibile acquisto dal Bari di suo figlio, Luigi De Laurentiis. Il terzino classe 2003, Balla Moussa Manè, infatti, potrebbe approdare al Napoli proprio nelle prossime ore. Il calciatore sarà impiegato nella Primavera ma, eventualmente, potrebbe fare il suo approdo anche in prima squadra nel corso della stagione.

In casa Napoli si guarda, poi, anche al mercato in uscita. Mentre Ounas è in trattativa con il Marsiglia per il trasferimento definitivo, un altro calciatore, Gianluca Gaetano, è pronto a fare le valigie e trasferirsi ufficialmente alla Cremonese. Il calciatore, come riporta l’edizione di Tuttomercatoweb.com, sarà ceduto in prestito da parte della SSC Napoli e lunedì arriverà l’ufficialità.