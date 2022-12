Napoli, si pensa a Ounahi per sostituire Zielinski

Stando a quanto riportato da Repubblica, il Napoli starebbe pensando al marocchino Azzedine Ounahi per sostituire Piotr Zielinski

Il Napoli, in questa prima parte di campionato e Champions League, ha lasciato davvero il segno e si è imposta come grande club anche a livello internazionale. Per questo motivo, la società azzurra si è data degli obiettivi di mercando, spaziando dall’Italia e all’estero e tenendo ben presente i talenti da tenere sotto controllo. Questa volta, infatti, il nuovo obiettivo è Azzedine Ounahi.

Sostituto di Zielinski?

Stando alle ultime news riportate dal quotidiano nazionale Repubblica, Piotr Zielinski potrebbe lasciare il Napoli in estate, pertanto il club è già alla ricerca del perfetto sostituto. Ounahi potrebbe essere perfetto per questo ruolo: giovane, si è distinto al mondiale per il suo talento e moderno. Insomma, agli azzurri piace e tanto.

L’Anges lo valuta molto, 20-25 milioni, per questo il club azzurro starebbe pensando di avviare le trattative per spendere meno. Giorni fa, di questo argomento ne aveva parlato anche Massimo Ugolini, giornalista di Sky:

“Azzedine Ounahi, centrocampista classe 2000 dell’Angers e autentica rivelazione del Marocco ai Mondiali in Qatar è un obiettivo del Napoli e può rientrare nei parametri economici del club azzurro dal punto di vista dell’ingaggio.

Il fatto che il Napoli abbia rafforzato la propria immagine a livello internazionale con una grande Champions League e con una stagione da incorniciare può essere significativo per vincere eventuali resistenze del giocatore, che al momento non ci sono”.