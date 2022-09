Napoli: si pensa ad Okafor per gennaio

La sessione estiva del calciomercato è stata molto fitta per il Napoli sia in entrata che il uscita. Il club azzurro, infatti, ha visto la partenza di importanti figure come Koulibaly, Mertens ed Insigne ma i nuovi acquisti hanno ben compensato l’uscita dei big.

In entrata, infatti, c’è stato l’arrivo di Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone, Tanguy Ndombele, Kim Min-Jae, Zambo Anguissa e Khvicha Kvaratskhelia che hanno rinforzato la rosa azzurra in tutti i settori. La nuova squadra sembra aver trovato già un buon equilibrio ottenendo ottimi risultati sia in campionato che in Champions League.

Il lavoro del ds Giuntoli, però, non si è ancora concluso. La società, infatti, sta già pensando alla prossima sessione di mercato e, secondo le ultime indiscrezioni, l’interesse sembra ricadere su Noah Okafor del Salisburgo. L’indiscrezione arriva ai microfoni di Radio CRC dall’agente del calciatore che ha dichiarato: “Se il Napoli lo segue? Non ho ancora parlato con Cristiano Giuntoli, ci sono alcune voci e dicono che lo stanno seguendo e che piaceva anche nel calciomercato estivo”.

Il giovane attaccante si è fatto notare nel match contro il Milan e il suo valore di mercato si assesterà probabilmente tra i 25 e i 30 milioni.