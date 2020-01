Napoli, si pensa al mercato di un uscita: va via un pupillo di Ancelotti?

La stagione del Napoli, fino a questo momento, può considerarsi fallimentare. Il passaggio del girone di Champions League, infatti, rappresenta l’unica nota positiva dell’attuale stagione con la squadra di Gennaro Gattuso che rischia seriamente di essere fuori dall’Europa nella prossima stagione.

Per accontentare il proprio allenatore, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di rinforzare il centrocampo acquistando per poco meno di 15 milioni di euro il giocatore del Lipsia Diego Demme. La società, però, sta trattando anche diverse cessioni.

Il primo nome sulla lista di sbarco è quello di Lorenzo Tonelli. Secondo quanto evidenziato da SKY, infatti, il calciatore, nelle prossime ore, firmerà il contratto che lo legherà alla Sampdoria. La decisione di andare via è maturata dopo aver capito che anche con Gennaro Gattuso non ci sarà spazio per lui.

Un altro calciatore con le valigie pronte è l’attaccante Younes. Durante le prime uscite stagionali, infatti, il nuovo allenatore non l’ha proprio preso in considerazione motivo per il quale avrebbe chiesto la cessione già durante questo mercato di gennaio.

Younes, infatti, è fuori dal progetto di Gennaro Gattuso. Arrivato in condizioni misteriose, quindi, il giocatore è destinato a fare le valigie nei prossimi giorni. L’attaccante era un grande pupillo di Carlo Ancelotti che, appena possibile, gli riservava qualche minuto in campo. Con Gattuso, invece, la situazione è diversa.