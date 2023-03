Napoli, si pensa già al mercato: doppia idea sulle fasce per l’attacco

Il Napoli è già pronto con numerose idee per affrontare il prossimo mercato estivo affinché tutto possa filare liscio come l’olio. Stando alle parole del Corriere dello Sport, il club azzurro avrebbe in mente una doppia idea sulle fasce per rinforzare l’attacco.

Doppia idea per il prossimo mercato

Scrive il quotidiano sportivo: “Se poi un buco dovesse aprirsi su una corsia, allora il Napoli potrebbe ritrovarsi in viaggio verso Sassuolo, anche solo con il pensiero, per industriarsi su Armand Laurienté (24) di tre anni più giovane di Adama Traore (27), che non costerebbe niente”. Il Napoli, dunque, potrebbe rinforzarsi sulle corsie laterali la prossima estate e non solo.

Altri nomi per il mercato

Ferdi Kadioglu, esterno del Fenerbahce, è un altro nome che ha stuzzicato l’interesse della società azzurra. Kadioglu, classe 1999, sta disputando una stagione di alto livello: 1 gol e 3 assist da terzino. Per questo motivo, il giocatore ha attirato su di sé numerosi club interessati, tra i quali Napoli e Milan in Italia, in Inghilterra il Brighton di De Zerbi e, secondo la stampa olandese, anche l’Ajax.

Infine, il club azzurro si è inserito tra Milan e Roma per Houssem Aouar, centrocampista del Lione. Il 24enne per la società azzurra sarebbe un ottimo colpo per rinforzare la mediana Samardzic dell’Udinese e Baldanzi dell’Empoli.