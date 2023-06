Napoli, si punta a Pau Torres se parte Kim

Il Napoli ha le idee chiare su come sostituire Kim, qualora dovesse partire: stiamo parlando di Pau Torres del Villareal

Il Napoli si sta dando molto da fare per questo mercato estivo e per ricominciare la stagione nel migliore dei modi e senza “vuoti da colmare”. La partenza di Kim potrebbe essere un grande problema: il coreano è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dello scudetto e di certo non sarà facile rimpiazzarlo.

Se parte Kim

Per questo motivo, i vertici si stanno guardando intorno alla ricerca del sostituto perfetto. L’occhio è caduto su Pau Torres, spagnolo del Villareal, che però va convinto con una buona e solida offerta, anche se il discorso è stato già intavolato.

Ma non solo, la concorrenza per lo spagnolo è tanta perché su di lui c’è anche l’Aston Villa e la Juventus, alla ricerca di un centrale di piede mancino. Alex Sandro, infatti, non convince più e si sta pensando alla risoluzione del contratto. Questo è quanto suggerito da Tuttosport.