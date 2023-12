Napoli, si punta Jakub Kiwior per gennaio

In vista del mercato di gennaio, il Napoli sta progettando interventi mirati, specialmente in difesa, dove la squadra di Walter Mazzarri avverte la necessità di un difensore centrale di alto livello. La retroguardia azzurra ha mostrato alcune fragilità in questa fase iniziale della stagione, e la partenza di Kim non è stata adeguatamente compensata. Natan, Ostigard e Juan Jesus non sembrano completamente soddisfare le esigenze del reparto difensivo.

Per gennaio si punta a Jakub Kiwior

De Laurentiis, Micheli e Meluso stanno attivamente monitorando il mercato alla ricerca di un difensore centrale di comprovata affidabilità. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli avrebbe deciso di concentrarsi su questa posizione durante il mercato di gennaio, avendo a disposizione un budget di 30-40 milioni di euro.

La decisione del club non è solo una questione economica, ma riflette la prudenza nel garantire un investimento sicuro.

Tra i nomi in lista, figura Jakub Kiwior, difensore dell’Arsenal e uno dei molti giocatori esuberanti della Premier League. Tuttavia, il club inglese avrebbe fissato un prezzo di almeno 25 milioni di euro per il polacco.