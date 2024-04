Napoli, si punta Koopmeiners per la prossima stagione

In vista della prossima stagione, il Napoli si trova di fronte alla necessità di concentrarsi su calciatori pronti e determinati per rafforzare la propria squadra. Tra i grandi obiettivi rimane Teun Koopmeiners, il cui trasferimento al club partenopeo è stato oggetto di speculazioni. Secondo quanto riportato da Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine.com, il Napoli sarebbe pronto a un ultimo tentativo per il giocatore.

Assalto per la prossima stagione

La scorsa estate, il Napoli aveva già manifestato interesse per Koopmeiners con un’offerta ufficiale di 40 milioni di euro, che però era stata respinta dall’Atalanta. Tuttavia, questa volta sembra che il giocatore sia interessato a un cambio di scenario, nonostante l’interesse anche della Juventus. L’Atalanta ha aumentato il prezzo del giocatore a 50 milioni, ma sembra che sia in attesa di un’asta tra i club della Premier League per poterlo vendere a 60 milioni.

Nonostante De Laurentiis non sia incline a partecipare a un’asta e preferisca non entrare in una gara al rialzo, sembra che il Napoli farà un nuovo tentativo. Si ipotizza una proposta complessiva di circa 55 milioni di euro, parte dei quali potrebbero provenire dalla clausola di Osimhen, oltre a una contropartita tecnica. Folorunsho, che sta ben figurando a Verona e potrebbe essere valutato tra i 13 e i 15 milioni di euro, è uno dei nomi in ballo.

Oltre a Koopmeiners, l’Atalanta sembra interessata anche a Ostigard come possibile sostituto per il futuro. Tuttavia, attualmente sembra che il destino di Koopmeiners sia incline a portarlo verso una delle grandi squadre della Premier League, nonostante il ritorno del Napoli per un ultimo tentativo di acquisizione.