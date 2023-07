Napoli, si punta Schuurs: no alla proposta da 25 milioni

Continua l’assalto del Napoli ai vari talenti nazionali e internazionali. Il club azzurro, infatti, ha posato gli occhi su Perr Schuurs, calciatore olandese e difensore/centrocampista del Torino.

Assalto Schuurs: il Toro non cede

L’edizione odierna di Tuttosport scrive: “Schuurs, nuovi assalti. No del Torino alle offerte di Napoli e Liverpool”. Il centrale olandese, dunque, è entrato nel mirino dei diversi club italiani e stranieri, ma nelle ultime ore il Torino ha respinto tutti gli assalti in attesa dell’offerta giusta.

Il Napoli ha proposto al club 25 milioni più 3 di bonus, mentre il Liverpool si è spinto fino ai 30. Tuttavia, il Torino ha rifiutato le due proposte in attesa di un’offerta da 40 milioni che potrebbe far vacillare il presidente Cairo.

“Il Toro tiene duro, per ora. Com’era prevedibile, dopo la convincente prima stagione in granata Perr Schuurs è diventato un obiettivo di club importanti, in Italia e all’estero. I dirigenti intendono tenerlo ancora una stagione per farlo ulteriormente crescere e, di conseguenza, aumentare il suo valore economico, ma davanti ad un’offerta irrinunciabile (e Juric lo sa) verrà sacrificato” si legge sul quotidiano sportivo.

“I campioni d’Italia stanno sondando il mercato per rimpiazzare il sudcoreano Kim e hanno aperte diverse porte. Al Toro, per esempio, è stato avanzata per Schuurs una proposta di 25 milioni più 3 di bonus legati alla qualificazione della squadra alla Champions League della stagione successiva: nulla va dato per scontato, ma un obiettivo chiaramente realistico” si legge.