Napoli, si puntano altri quattro acquisti: i nomi e il possibile investimento da 95 milioni di euro

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive del Napoli e del mercato invernale del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis: “È già arrivato Mazzocchi, l’esterno destro che deve dare una mano nelle rotazioni a Di Lorenzo, ma altro c’è da fare: in sintesi, e come è ormai accertato, un centrale difensivo che rassicuri Mazzarri e colmi il vuoto lasciato dall’infortunio di Natan, un mediano-mezzala, che diventi il sostituto di Elmas e che però dia il proprio contributo”.

“E se capita pure un altro interditore, perché intanto Anguissa sta in Coppa d’Africa; ma per non farsi mancare nulla, e giocare un po’ d’anticipo, torna utile anche un trequartista, perché a giugno anche la favola di Zielinski evaporerà, e quindi prevenire sarà meglio per curare”.

I POSSIBILI ACQUISTI DEL MERCATO DI GENNAIO DEL PRESIDENTE DEL NAPOLI AURELIO DE LAURENTIIS

I nomi che sta trattando Aurelio De Laurentiis sono tutti delle prime scelte. Per il ruolo di centrale difensivo il primo della lista è Dragusin, il quale ha una valutazione di circa 35 milioni di euro. A centrocampo si punta Samardzic, il quale dovrebbe arrivare per circa 25 milioni di euro e Soumarè, centrocampista del Leicester con una valutazione di 15 milioni di euro. Quest’ultimo potrebbe però arrivare in prestito con diritto di riscatto a fine stagione. I tifosi azzurri sono entusiasti del possibile acquisto di Samardzic, il quale è ritenuto un vero fuoriclasse.

Come ruolo di trequartista, il Napoli potrebbe valutare un calciatore italiano esploso quest’anno, Andrea Colpani. Il Monza valuta il suo centrocampista 20 milioni di euro. Quattro acquisto che comporterebbero una spesa importante e di circa 95 milioni di euro.