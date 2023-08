Napoli, si spinge per la cessione di Lozano: dopo tutto su Bakayoko

I partenopei stanno cercando di cedere a tutti i costi Hirving Lozano. Con i soldi ricavati potrebbero reinvestire subito su Johan Bakayoko del PSV Eindhoven

Per un giocatore arrivato dall’Olanda che parte, potrebbe arrivarne un altro per rimanere. Parliamo di Hirving Lozano, in primis, che sembra essere arrivato al capolinea della propria avventura con i partenopei. Il calciatore messicano è arrivato nell’agosto del 2019 dagli olandesi del PSV Eindhoven per circa 45 milioni di euro e ora potrebbe salutare.

Sul calciatore ci sono varie squadre provenienti dalla Major League Soccer statunitense, alcune dall’Arabia e, un po’ più defilate, dalla Premier League. Per ora il giocatore non ha offerte e accordi concreti, ma sembra vi sia la possibilità di vederlo salutare Napoli al più presto. In arrivo ci sarebbe, come detto, un calciatore proveniente dall’Olanda.

Carte rimescolate

Dopo 120 presenze 23 gol e 14 assist è arrivato il momento per Lozano di salutare la Serie A. Il giocatore messicano ha un contratto in scadenza nella prossima stagione e Aurelio De Laurentiis spinge per il suo addio. Il suo sostituto sembrerebbe essere Johan Bakayoko, giovane giocatore belga proveniente dall’ex club di Lozano: il PSV Eindhoven.

Questa volta, però, per strappare il talento agli olandesi potrebbero servire meno soldi rispetto a quelli richiesti al tempo per il messicano. Infatti, gli olandesi avrebbero posto le loro richieste su circa 35 milioni di euro. Cifra abbordabile per i partenopei, ma solo dopo l’addio di Lozano. I partenopei avrebbero avuto già qualche colloquio con la squadra olandese, con un’offerta già formulata ma ritenuta fin troppo bassa. Le alternative sarebbero Orsolini e Zhegrova.