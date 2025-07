Napoli, si svende: 5 cessioni vicine

I partenopei sono vicinissimi a concretizzare ben cinque cessioni, tutte in una volta. I partenopei sembra possano liberarsi di alcuni profili non utili al gioco di Antonio Conte e che potrebbero far comodo ad altre squadre

Situazione da sistemare

Quella del Napoli è la situazione peggiore tra le squadre con tanti esuberi all’interno del nostro campionato. Così tanto che i partenopei hanno attuato una mezza rivoluzione quest’estate, pur mantenendo gran parte dei punti cardine della scorsa stagione. Sono arrivati Beukema, Lang, Lucca, Ferrante, Marianucci, De Bruyne e Rao.

Alcuni di loro andranno in prestito, anche se probabilmente solo Rao, e gli altri andranno a rimpolpare la rosa partenopea. Andranno smaltiti anche alcuni profili, però, visto che per ora le sole cessioni ufficiali sono quelle dei riscatti di Natan, Gaetano e Caprile, oltre al prestito di Rafa Marin al Villarreal. Si appresta a salutare anche Victor Osimhen, anche se sono ben 5 i giocatori che nei prossimi giorni potrebbero andar via subito.

La lista

Il primo a salutare potrebbe essere Giovanni Simeone, che andrà al Pisa. Il cholito è pronto a seguire le orme del padre e a trasferirsi ai toscani, ma non sarà il solo. Anche Alessio Zerbin dovrebbe andare creando il nuovo pacchetto offensivo dei nerazzurri. Folorunsho, invece, andrà al Cagliari dove seguirà gli ex compagni Gianluca Gaetano ed Elia Caprile. Addii vicinissimi anche per Jesper Lindstrom, verso il Wolfsburg in prestito con diritto, e per Cyril Ngonge. A Napoli ci si prepara a chiudere.