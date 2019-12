Napoli, si tenta il colpo Kulusevki per gennaio: è asta con Juve e Inter

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di TuttoSport, nella giornata di ieri il Napoli si sarebbe lanciato sulle tracce di Dejan Kulusevski. Il talento svedese si è messo in mostra in questa prima parte di campionato, tanto da attirare su di sé le attenzioni di parecchi club di serie A. Il classe 2000, attualmente in forza al Parma in prestito, è di proprietà dell’Atalanta.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prova una grande stima calcistica per Kulusevki. Per tale motivo è iniziato il pressing azzurro sul ragazzo, anche se acquistarlo non sarà per nulla facile, anzi. La dirigenza partenopea ci prova ma sa di essersi mossa in ritardo rispetto alla folta concorrenza.

In vantaggio nella corsa allo svedese vi sono Juventus e Inter al momento, non è possibile però escludere alcuna sorpresa. La cosa più probabile comunque è che l’eventuale cessione da parte dell’Atalanta si verifichi già a gennaio. Il tempo stringe quindi e il Napoli dovrebbe attuare un vero e proprio colpo di scena per sorpassare i bianconeri e i nerazzurri.

Ovviamente non è ancora nota la cifra su cui verrà imbastita la trattativa, si presuppone però che il valore del talento classe 2000 sia già molto alto. L’Atalanta potrebbe così presto mettere in cassa un’enorme plusvalenza, l’ennesima di una società che sta facendo del suo splendido settore giovanile un grandissimo punto di forza.