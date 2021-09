Napoli, si va verso la rifondazione: ecco il piano di De Laurentiis

Nelle ultime ore il Corriere dello Sport ha provato ad analizzare il progetto della SSC Napoli. Senza scendere neanche troppo nell’analisi approfondita, appare infatti evidente che la gestione Aurelio De Laurentiis non può permettersi altre annate come le ultime due stagioni.

I mediocri risultati sul campo, uniti alle difficoltà generate dalla pandemia da Covid-19, hanno messo in ginocchio le economie del club. Il famoso tesoretto da più di 100 milioni, che rappresentava l’unico baluardo di difesa contro gli effetti della crisi economica, si è ormai quasi lapidato.

Il Napoli, a differenza delle altre big italiane ed europee, non può contare su finanziamenti, fondi, banche o sponsor imponenti. Sono così bastate due stagioni senza gli introiti della Champions League per svelare la debolezza economica del club partenopeo, che non può fare a meno di plusvalenze e dei suoi ricavi stagionali per crescere ed andare avanti.

Aurelio De Laurentiis ora non potrà assolutamente permettersi un altro bilancio in rosso e per tale motivo in quel di Napoli si assisterà con ogni probabilità ad una sorta di rifondazione. La stagione calcistica appena iniziata, complice l’immobilismo che ne ha caratterizzato il calciomercato, non ha permesso molti cambiamenti.

L’anno prossimo però, ci si augura, la situazione sarà diversa. E così il Napoli potrà rinnovarsi, snellendo il monte ingaggi e provando a mettere a posto i conti, dando ampio respiro alle casse economiche del club.