Napoli, si valuta Gonçalo Ramos: i dettagli

Il Napoli sta considerando l’opzione di aggiungere Gonçalo Ramos, l’attaccante portoghese attualmente in forza al Paris Saint-Germain, alla propria rosa. Secondo il giornalista Pedro Almeida, Ramos ha realizzato 14 reti durante la stagione in corso con il PSG e potrebbe essere disponibile per un prestito nella prossima stagione. Il club partenopeo sta dunque valutando questa possibilità per potenziare il proprio attacco.

Caratteristiche tecniche

Gonçalo Ramos è un attaccante versatile, noto per la sua capacità di giocare sia come centravanti puro sia in posizioni più arretrate o laterali. Ramos è un attaccante prolifico, dotato di un ottimo senso del gol. Sa sfruttare al meglio le occasioni che gli si presentano, sia all’interno dell’area di rigore sia con tiri dalla distanza. La sua intelligenza tattica gli consente di muoversi con efficacia senza palla, creando spazi per sé e per i compagni. Questo movimento rende difficile per i difensori avversari marcarlo stretto.

Possiede una buona tecnica di base, che gli permette di gestire il pallone con sicurezza anche in situazioni complicate. È abile nel dribbling e nel controllo palla, caratteristiche che gli consentono di superare gli avversari e creare occasioni da gol. È rapido nei movimenti, sia con che senza palla, caratteristica che lo rende pericoloso nelle situazioni di contropiede.