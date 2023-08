Napoli, si valuta un jolly per la difesa: Diallo del PSG valutato 10 milioni di euro

Secondo quanto riportato da Fabrice Haekins di RMC Sport (portale francese), la SSC Napoli avrebbe messo nel mirino un altro difensore, questa volta un centrale del PSG: Abdou Diallo. Per gli azzurri potrebbe trattarsi di una grande occasione di mercato per via del contratto in scadenza, il prossimo 30 giugno 2024, e con il PSG che ha deciso di reintegralo in squadra con l’arrivo di Luis Enrique.

Il difensore potrebbe rappresentare il quindi centrale a disposizione di Rudi Garcia, un jolly con Natan che potrebbe rappresentare una valida alternativa anche per sostituire Mario Rui e Olivera sulla corsia sinistra della difesa. Il PSG valuta il suo centrale circa 10 milioni di euro, una cifra che però fa gola anche agli sceicchi del Qatar, i quali sarebbe pronti ad offrire un contratto d’oro al giocatore. Nelle prossime ore il Napoli valuterà se avviare ufficialmente le trattative per il calciatore.