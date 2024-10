Napoli, Simeone nel mirino del Torino: tifosi propongono uno scambio con Samuele Ricci

La scorsa estate il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha chiuso un’operazione importante con il Torino acquistando Alessandro Buongiorno per una cifra di circa 40 milioni di euro. La trattativa è andata a buon fine anche grazie ad Antonio Conte, il quale ha convinto il difensore a vestire la maglia azzurra nonostante l’interesse di Juventus e Inter.

Ora, è il club granata ad essere interessato ad uno dei calciatori del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Urbano Cairo avrebbe messo nel mirino Giovanni Simeone per rinforzare l’attacco che ha visto l’infortunio, nell’ultima giornata, di Duvan Zapata.

TORINO INTERESSATO A GIOVANNI SIMEONE, I TIFOSI AZZURRI PROPONGONO UNO SCAMBIO CON IL CLUB GRANATA: L’ATTACCANTE ALLA CORTE DI VANOLI E SAMUELE RICCI AL NAPOLI. SERVIREBBERO ALMENO ALTRI 15-20 MILIONI DI EURO

La dirigenza azzurra valuta il suo attaccante non meno di 15 milioni, mentre il club granata non vorrebbe spingersi oltre i 10-12 milioni di euro. Nel Torino, però, gioca un ottimo centrocampista della Nazionale italiana, Samuele Ricci, il cui valore è in crescita ed attualmente ha una valutazione di circa 35 milioni di euro. Sarebbe quindi necessario uno scambio con cash per arrivare al giocatore del Torino, aggiungendo almeno altri 15-20 milioni.

A scrivere di un possibile scambio tra i due club i tifosi azzurri, i quali sognerebbero Ricci proprio con la maglia del Napoli. Paolo I. scrive: “Dateci Ricci e vi diamo Simeone”, Giorgio A. aggiunge: “È un fuoriclasse, un grande calciatore. Sarebbe il degno sostituto di Lobotka che probabilmente andrà via il prossimo anno”.