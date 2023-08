Napoli, Simeone nel mirino dell’Inter di Marotta?

In questa stagione il Napoli è riuscito a sopperire anche a grandi mancanze. La squadra di Luciano Spalletti è riuscita a portare a casa diverse partita proprio grazie alla sua panchina e soprattutto bisogna ringraziare un calciatore: Giovanni Simeone.

L’attaccante azzurro ha infatti messo a segno tre reti importanti in Serie A, tre gol che hanno permesso al Napoli di portare a casa nove punti contro Milan, Cremonese e Roma. Ora, l’attaccante azzurro è finito nel mirino proprio dei nerazzurri.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Beppe Marotta vorrebbe il figlio dell’allenatore dell’Atletico Madrid all’Inter per prendere il posto di Romelu Lukaku. I nerazzurri, in particolare, potrebbero offrire a Simeone un contratto importante con una garanzia: la maglia da titolare.

È vero che Simeone ama giocare in azzurro, ma è anche vero che prendere spazio in una squadra con Victor Osimhen è difficile. Anche quando il nigeriano non è presente, Luciano Spalletti gli ha spesso preferito Raspadori, e Rudi Garcia potrebbe fare lo stesso per ‘accontentare’ il presidente Aurelio De Laurentiis.