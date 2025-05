Napoli, Simeone e Ngonge in partenza

Manca ormai pochissimo alla fine del campionato di serie A. Il Napoli è concentrato sulle ultime due partite che possono valere lo scudetto, un traguardo davvero impensabile fino a pochi mesi fa. Con la fine del campionato, si avvicina ovviamente il calciomercato, dove la società azzurra penserà anche a fare cassa attraverso le cessioni.

I due maggiori candidati ad andare via da Napoli sono Cyril Ngonge e Giovanni Simeone. Per il primo, il ds azzurro, Giovanni Manna, chiederà circa 15 milioni di euro. Invece, per il secondo si parla di cifre intorno i 10-12 milioni di euro.

I due azzurri sopracitati, fa sapere il portale TMW, si aggiungeranno alla cessione di Victor Osimhen, per il quale c’è la Juventus in forte pressing. In questo modo, Manna avrà un tesoretto importante da spendere sul mercato.

L’idea del Napoli è quella di rinforzare, oltre l’attacco, anche il reparto difensivo. Si cerca, infatti, un altro difensore centrale da affiancare a Buongiorno, Rrahmani e Marianucci. Quest’ultimo è in arrivo dall’Empoli per circa 10 milioni di euro.