Napoli – Simeone pronto a partire?

Giovani Simeone, rivelazione assoluta del Napoli Campione d’Italia, è uno dei profili che più piace all’ex allenatore azzurro Luciano Spalletti e al presidente Aurelio De Laurentiis che lo ha fortemente voluto lo scorso anno strappandolo al Verona per 12 milioni di euro.

L’argentino si è da subito messo i mostra collezionando reti e numeri da record in pochissimi minuti nelle gambe, eppure le ultime indiscrezioni lo vogliono lontano da Napoli già a partire dalla finestra di mercato estiva.

A parlarne è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “E’ soffocato dalla presenza ingombrante di Osimhen. Non è una questione ambientale, anzi. Si è creata quella sinergia speciale che tra Napoli e l’Argentina si instaura in modo naturale. Ne tantomeno è un problema su cui montare una polemica, ma finora l’esperienza napoletana è tutta racchiusa in sprazzi di partita, istantanee meravigliose ma così episodiche da rendere impossibile qualsiasi tipo di progetto“.

“L’attaccante non ha chiesto di partire questo inverno, però in estate, se la situazione non dovesse cambiare, è un’ipotesi percorribile. L’attesa, insomma, è una scelta strategica“.

“Il cholito aspetta di capire se il nigeriano rimarrà e che tipo di considerazione avrebbe lui in vista della prossima stagione. Se dovrà contendersi ancora il ruolo di primo ricambio di Osimhen con Raspadori, non avrà alcun interessa alla permanenza“.