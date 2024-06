Napoli, Sinatti non verrà confermato da Conte. Niente riscatto per Gollini, i motivi di tale decisione

L’edizione odierna de Il Mattino scrive del Napoli e dello staff di Antonio Conte che lo seguirà nella sua avventura partenopea. A sorpresa, secondo quanto riportato dal noto quotidiano, non sarà rinnovato il contratto di Sinatti, il quale dovrebbe quindi lasciare il club partenopeo dopo la breve esperienza con Calzona in panchina: “Il vice allenatore sarà Stellini, il vero braccio destro il fratello Gianluca, Abbruscato sarà assistente”.

“Il ministro degli esteri designato è un pezzo di storia come Lele Oriali. Via tutto il vecchio Napoli: Sinatti non verrà confermato, c’è Coratti come preparatore atletico”, riporta Il Mattino.

CALCIOMERCATO NAPOLI, GOLLINI NON SARA’ RISCATTATO: IL MISTER ANTONIO CONTE HA ALTRE IDEA PER LA PORTA DEL CLUB PARTENOPEO

Un altro addio a sorpresa sarà quello di Pierluigi Gollini, il quale non sarà riscattato per vari motivi. A rivelarlo è l’edizione de Il Roma, la quale sottolinea ciò che ha spinto la dirigenza a non puntare su di lui: “Troppi i 7 milioni concordati un anno fa, e soprattutto qualche acciacco di troppo del portiere hanno fatto riflettere il club azzurro”.

“L’intenzione è di puntare su Meret (da capire se rinnoverà o meno) con appunto Caprile al suo fianco, con la prospettiva di ereditarne la maglia”.