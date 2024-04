Napoli, Sinatti resterà un altro anno: ha già firmato il rinnovo di contratto

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta già costruendo il Napoli per la prossima stagione. Dopo aver individuato il nuovo dirigente, lo juventino Giovanni Manna, la dirigenza è ora al lavoro su altri fronti.

In particolare, secondo quanto riportato dal noto quotidiano Repubblica, ha già rinnovato il suo contratto con la SSC Napoli il preparatore atletico Francesco Sinatti, il quale, quindi, resterà anche la prossima stagione.

L’edizione di Repubblica riporta: “Il Napoli ha già rinnovato il contratto a Francesco Sinatti come preparatore atletico per la prossima stagione”.

NUOVO RUOLO PER FRANCESCO CALZONA ALLA SSC NAPOLI, LA PROPOSTA DI AURELIO DE LAURENTIIS

“Calzona, invece, ha ricevuto da De Laurentiis l’offerta per restare nello staff tecnico (di cui continuerà a far parte il preparatore atletico Francesco Sinatti, contratto già rinnovato) pure in futuro, di nuovo però con il ruolo di vice e senza il doppio incarico di ct della Slovacchia. Se ne riparlerà più avanti, non prima di maggio”.