Napoli, sirene americane per Insigne: c’è il Toronto su di lui

La trattativa per il rinnovo contrattuale di Insigne non accenna a sbloccarsi, anzi. Per tale motivo la situazione del capitano azzurro continua ad attirare estimatori da ogni parte del mondo. In particolare nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si sarebbero arrivate per il fantasista napoletano sirene americane.

Il club della MLS più interessato a Insigne è il Toronto, la stessa squadra che anni fa prelevò dall’Italia Sebastian Giovinco. Ad avvalorare le piste stelle e strisce vi è l’attuale presenza di Vincenzo Pisacane sul suolo americano.

Da specificare che il viaggio dell’agente di Insigne non è solo dovuto all’eventuale nuova squadra del suo assistito, ma qualcosa comunque bolle in pentola.

Di tempo comunque c’è ancora e nessuna strada può essere preclusa. La situazione però non va presa troppo alla leggera ed entrambi le parti non possono permettersi fasi di stallo così lunghe.

E chissà che lo stesso destino non possa spettare anche all’altro attaccante del Napoli, Dries Mertens. Il 34enne belga ha l’ultimo anno di contratto con la maglia del Napoli e, considerato il suo pesante ingaggio e l’età che ormai avanza, difficilmente l’opzione per un ulteriore anno sarà esercitata dal club partenopeo.

Ecco allora che anche per lui potrebbero aprirsi nuovi scenari calcistici, tra cui appunto l’America ma anche il Medioriente.