Napoli, sirene rossonere per Alex Meret: la situazione

In casa Milan tiene banco il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il baby portiere rossonero ha infatti il contratto in scadenza nel 2021 ed il rinnovo è tutt’altro che scontato. L’ipotesi di una cessione a fine anno non è al momento da escludere, anzi. Cedendo il proprio portiere il Milan si libererebbe di un ingaggio pesantissimo di circa 6 milioni, guadagnando così la possibilità di spalmare tale cifra in altri reparti del campo.

Così durante questo stop del calcio giocato la dirigenza rossonera si sta guardando intorno alla ricerca di alternative. Tra le tante sono stati individuati due profili in particolare: Alex Meret e Salvatore Sirigu. Il primo, per una questione d’età e potenziale, è in netto vantaggio sul secondo.

Ad alimentare il possibile scenario del trasferimento del portiere friuliano in quel di Milano vi è anche l’attuale periodo vissuto da Meret a Napoli. Sotto la guida di Gennaro Gattuso infatti il portiere azzurro, come più volte ribadito, non si sente più sicuro del suo futuro, non riuscendo a trovare spazio con Ospina costantemente preferitogli.

Ecco così che anche a Napoli l’eventuale cessione del proprio portiere non è da escludere. Ovviamente però De Laurentiis non farà sconti per il cartellino del proprio talento, per il quale occorreranno circa 40 milioni.