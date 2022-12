Napoli – Sirigu potrebbe lasciare la maglia azzurra a gennaio

Nell’ultima sessione di mercato del Napoli la questione centrale è stata quella del portiere. Ad oggi, è chiaro che De Laurentiis abbia scelto di puntare su Meret proponendogli per il rinnovo un ingaggio raddoppiato per i prossimi cinque anni.

La ricerca di un nuovo portiere però sembra non essersi definitivamente conclusa ed è tornata alla ribalta in seguito all’infortunio di Sirigu che tiene i napoletani ancora con il fiato sospeso.

Se fino ad ora non era stato valutato il problema, le cose potrebbero cambiare a gennaio con la sessione di mercato invernale. Le ultime sulla questione arrivano da Luca Marchetti ai microfoni di Radio Marte: “L’ex Genoa ha problemi fisici e si può pensare di sostituire il secondo portiere a gennaio? Sì, ma dipende da cosa dipendono i suoi problemi fisici. Va chiarito. Finora, non c’è stato bisogno di un altro vice di Alex Meret, ma se il Napoli lo riterrà opportuno, allora lo prenderà. Sono piccole cose che non si possono sottovalutare se vuoi arrivare fino in fondo“.

Secondo le ultime indiscrezioni, nel mirino del Napoli sembra essere entrato Alessio Cragno, portiere del Monza in prestito dal Cagliari. Restano da capire le intenzioni di De Laurentiis che potrebbe decidere di investire in un nuovo portiere per rinforzare la difesa azzurra.