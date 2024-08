Napoli, situazione delicata per Osimhen: squadra ancora incompleta a poche ore dalla chiusura del mercato

La situazione legata alla cessione di Victor Osimhen sembra stia diventando tutto meno che simpatica per il Napoli. I partenopei, infatti, non hanno ancora ceduto il calciatore nigeriano che rischia di diventare un caso per la squadra. Proprio il mancato addio dell’attaccante, infatti, ha portato a ritardi nel mercato in entrata della squadra.

Il calciatore nigeriano è da settimane dato per partente, con il PSG che non ha ancora formulato una vera e propria offerta ai partenopei per far sì che il giocatore possa sposare il progetto dei francesi. Antonio Conte è consapevole del contesto delicato e di non facile risoluzione ma si tratta di una situazione fastidiosa che un top club non deve permettersi.

POCHE ORE DAL GONG DI CALCIOMERCATO E LA SSC NAPOLI NON HA ANCORA COMPLETATO LA ROSA A DISPOSIZIONE DI ANTONIO CONTE: LA SITUAZIONE OSIMHEN HA BLOCCATO IL MERCATO DELLA SSC NAPOLI

Anche perché, a fine mercato, il club azzurro non ha ancora completato la sua rosa ed ha iniziato la stagione senza un centravanti, Romelu Lukaku, e senza alcuni innesti che sarebbero potuti essere d’aiuto soprattutto nell’esordio stagionale contro l’Hellas Verona. Si spera che il Napoli possa riuscire a completare la squadra e queste ore conclusive e che Antonio Conte possa avere a disposizione i calciatori per ritornare nella massima competizione europea.