Napoli, SKY annuncia: “Trovato l’accordo per 24mln complessivi, in arrivo un altro difensore”

Il mercato del Napoli, fino a questo momento, fa capire le intenzioni societarie per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis, infatti, sta chiudendo diversi acquisti che andranno a sostituire alcuni calciatori che, nella prossima stagione faranno le valigie ed andranno via da Napoli.

Fino a questo momento sono ben quattro gli acquisti messi a segno da parte della SSC Napoli: Demme, Lobotka, Rrahmani e Politano. Tutti gli acquisti sono stati fatti per il nuovo allenatore Rino Gattuso. L’intenzione della società, infatti, è quella di proseguire con l’attuale allenatore anche nella prossima stagione.

Aurelio De Laurentiis, comunque, non ha intenzione di fermarsi. Mentre si lavora alla chiusura di un nuovo attaccante centrale, con i vari Petagna, Mateta e Pinamonti, la società ha appena trovato l’accordo con l’Hellas Verona per il quinto acquisto del mercato di gennaio: Kumbulla.

Secondo quanto evidenziato da SKY, infatti, nella notte di ieri Cristiano Giuntoli si è accordato con il Verona sulla base di 20 mln di € più quattro di bonus.

Come per Rrahmani, anche Kumbulla arriverà in azzurro solo il prossimo giugno. In settimana vi sarà l’incontro con gli agenti e il calciatore per esporre il progetto tecnico e rendere la trattativa ufficiale. Prima della chiusura del mercato, quindi, anche Kumbulla sarà atteso a Villa Stuart per le classiche visite mediche. Con l’acquisto di Kumbulla, quindi, la SSC Napoli ha investito oltre 85 milioni di euro. Delle cifre davvero importanti considerando che siamo ancora a gennaio.