Napoli, Sky chiarisce: Ngonge libererebbe Zerbin in prestito e non Lindstrom

Il Napoli, mentre si impegna per rinforzare la difesa e il centrocampo, sta anche cercando nuove opzioni per l’attacco. Il club di De Laurentiis ha iniziato i primi contatti per Cyril Ngonge, esterno d’attacco dell’Hellas Verona.

Ngonge libererebbe Zerbin

Nel caso in cui l’operazione vada a buon fine, Ngonge potrebbe sostituire Alessio Zerbin, il quale è destinato a essere prestato al Frosinone, contrariamente a quanto si era ipotizzato precedentemente riguardo a Jesper Lindstrom, come riportato da Sky Sport.

Ngonge è noto per la sua versatilità e può giocare sia come ala che come attaccante centrale. La sua abilità nel dribbling, combinata con la velocità e la capacità di segnare gol, lo rende un prospetto interessante.