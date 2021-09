Napoli, slitta ancora il rinnovo di Insigne: il capitano e il presidente non si parlano più!

Il conflitto che intercorre tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne pare essere ancora molto lontano dalla sua conclusione. Il patron azzurro e il capitano hanno deciso di chiudere ogni via di comunicazione tra loro, lasciando ai dirigenti e agli agenti del calciatori il compito di trovare una mediazione che però si annuncia complicata se non ormai impossibile.

Il muro di silenzio che i due attori hanno innalzato tra loro è l’ostacolo maggiore in una trattativa che fin da subito ha mostrato tutta la propria difficoltà. Da una parte un presidente che non vuole sentire ragioni e che continua a proporre un rinnovo contrattuale al ribasso. Dall’altra un giocatore che da capitano chiede un trattamento economico che dimostri la sua caratura all’interno del club.

A cercare di fare chiarezza sulla questione ci ha pensato La Gazzetta dello Sport che oggi riporta “Il presidente gioca al ribasso (3,5 milioni di euro) contro gli attuali 4,6, mentre lui (Insigne, NdR) e il suo agente Pisacane puntano a quota 5,5. Ne parlano tutti, tutti conoscono il problema. Eppure i protagonisti di questa vicenda non parlano tra loro”.

Il quotidiano sportivo prosegue spiegando “Solo schermaglie tattiche? Può essere, ma nessuno ha interesse a perdere tempo prezioso. Il feeling tra il giocatore e Luciano Spalletti può portare acqua al mulino del Napoli, tuttavia bisogna guardare lontano per dare credito ad un lieto fine con il contributo dei risultati del campo. Certo, un Napoli di nuovo in Champions League sarebbe un toccasana per tutti. Ma ora come ora troppe nubi volteggiano su questa trattativa”.

Una empasse che ha quasi del comico ma che, anzi, potrebbe concludersi in un vero e proprio dramma. La possibilità infatti che Lorenzo Insigne venga messo fuori rosa è più che concreta. Una vera e propria disdetta per chi, come lui, vorrebbe partecipare al prossimo mondiale in Qatar.