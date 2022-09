Napoli, slitta il rientro di Osimhen: si è scelta una terapia più conservativa e più sicura

Importanti novità arrivano dalla redazione di Sky Sport riguardo i tempi di recupero di Victor Osimhen che è fuori dal match contro il Liverpool allo stadio Diego Armando Maradona.

Inizialmente si sperava che l’attaccante riuscisse a recuperare in tempo per tornare in campo contro l’Ajax ma secondo quanto dichiarato da Massimo Ugolini sembra proprio che non sarà così. Il giornalista, infatti, ha così commentato il rientro: “Le terapie vanno avanti senza problemi ma non si è forzato. Si è scelta una terapia più conservativa e più sicura“.

Il rientro di Osimhen, quindi, è previsto nel match fuori casa contro la Cremonese. La scelta di questa strada è stata possibile perché la rosa del Napoli può contare su Raspadori e Simeone che stanno facendo molto bene in quest’inizio di campionato.