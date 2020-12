Napoli-Sociedad, Gattuso pronto a schierare la formazione migliore: titolare Mertens

Domani sarà una gara fondamentale per il futuro del Napoli in Europa League. Gli uomini di Rino Gattuso, infatti, non possono fallire contro la Real Sociedad per passare ai sedicesimi della competizione.

Il Napoli avrà due risultati a disposizione su tre e gli basterà non perdere per passare al prossimo turno. Gattuso, però, non vuole cali di tensione e preferisce la vittoria per essere sicuro del primo posto nel girone.

In ogni caso Rino Gattuso è pronto a schierare la miglior formazione per cercare di vincere. Non sarà della gara, Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è infatti ancora infornato dopo il ritorno dal ritorno dalle nazionale e ne avrà ancora per qualche settimana. Queste, al momento, le formazioni che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino; Januzaj, David Silva, Portu; Isak