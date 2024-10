Napoli soffre ma vince a Empoli: decisivi i cambi di Conte

Il Napoli ha conquistato una vittoria preziosa contro l’Empoli, ma non senza difficoltà. Come riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte ha avuto molte difficoltà. Il Napoli è apparso spento e a salvarli, in gran parte, è stato un monumentale Alessandro Buongiorno, che ha saputo mascherare le falle nella difesa azzurra e tenere a bada gli attacchi dei toscani. Nello spogliatoio di Castel Volturno, Buongiorno viene già considerato un mito e Conte lo vede come il futuro capitano della squadra.

Mister Conte scuote la squadra

In piena difficoltà, è stato proprio Conte a scuotere la squadra all’intervallo. Dopo un primo tempo difficile, in cui la fase difensiva del Napoli ha comunque retto, l’allenatore ha rivisto l’approccio tattico, modificando la pressione e la costruzione del gioco. Il cambio di passo è avvenuto abbassando McTominay per avvicinarlo a Gilmour e Anguissa, migliorando il possesso e il fraseggio a centrocampo.

A fare la differenza, però, sono stati i cambi. Lukaku, in una giornata no, non riusciva a incidere e Conte ha deciso di sostituirlo con Simeone, che aveva dichiarato di vedere molte somiglianze tra il proprio padre e l’allenatore del Napoli.

Simeone, insieme a Olivera, è stato decisivo: entrambi hanno portato in campo la loro grinta sudamericana, cambiando l’inerzia della partita in pochi minuti. L’argentino è stato subito protagonista nell’azione che ha portato al rigore decisivo, segnato da Kvaratskhelia con freddezza.

Nonostante una prestazione complessivamente opaca, Kvaratskhelia ha comunque fatto la differenza, segnando il rigore che ha regalato i tre punti al Napoli. Con 10 gol e 5 assist nel 2024, il georgiano continua a essere determinante, secondo solo a Pulisic per rendimento. Conte ha ribadito con i fatti la sua visione: il Napoli, seppur con difficoltà, resta capolista anche dopo la difficile trasferta di Empoli.