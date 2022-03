Napoli, sogni infranti per Aurelio De Laurentiis: “Lo voglio a qualsiasi costo”. Ora gioca nella Juve

Nel corso di questi anni da presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha spesso sognato alcuni nomi importanti per la sua società. Alcuni si sono realizzati, altri purtroppo no. Uno di questi è sicuramente Federico Chiesa, corteggiato quasi fino allo sfinimento dal presidente.

Sogni infranti per il patron degli azzurri

Come anticipato, nel corso degli anni De Laurentiis si è spesso interessato a grandi nomi. Alcuni di essi poi hanno effettivamente vestito la maglia del Napoli come Hamsik e Lavezzi, altri invece sono rimasti solo sogni. Prima che si interessasse concretamente alla Juventus, Federico Chiesa ha ricevuto parecchie lusinghe da parte del Napoli.

Pare infatti che il patron degli azzurri abbia fatto davvero di tutto per portarlo in Campania. L’imprenditore cinematografico arrivò a dire ai Della Valle: “Fate voi il prezzo, ma lo voglio assolutamente a Napoli”. Parole molto importanti da parte di De Laurentiis per il giocatore, il quale inizialmente non fu ceduto.

“Al momento il calciatore non si muove, ma qualora decidessimo di cederlo il Napoli sarebbe il primo club ad essere contattato” rispose la società viola. Il resto lo conosciamo già: la società non volle privarsi di Chiesa, il quale a sua volta decise di restare. Successivamente la Fiorentina cambiò proprietà e tutto cambiò.

Chiesa fece pressione per essere ceduto e Rocco Commisso lo mandò alla Juventus. De Laurentiis nel frattempo puntò su altri obiettivi, quindi non ci furono sgarbi o rancori.