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Napoli, sogno Fabregas: il primo acquisto sarebbe Perrone

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Fabregas fonte foto: Di Aleksandr Osipov - Cesc Fàbregas, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44474359
Fabregas fonte foto: Di Aleksandr Osipov - Cesc Fàbregas, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44474359

Il futuro della panchina del Napoli potrebbe presto entrare in una fase di profondo cambiamento. Qualora Antonio Conte decidesse di accettare la proposta della Nazionale Italiana, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già individuato il profilo ideale a cui affidare il nuovo corso azzurro: Cesc Fabregas.

Fabregas rappresenterebbe una svolta netta rispetto al recente passato. L’ex centrocampista spagnolo porterebbe a Napoli il suo marchio di fabbrica tattico: il 4-2-3-1, sistema basato su possesso palla, costruzione dal basso e grande qualità tecnica nella zona centrale del campo. Un’idea di calcio moderna, votata al controllo del gioco e alla valorizzazione dei giocatori più tecnici, perfettamente compatibile con la filosofia che De Laurentiis vorrebbe imprimere al progetto post-Conte.

Non a caso, il primo nome sulla lista dei possibili acquisti sarebbe quello di Maximo Perrone. Il centrocampista argentino, valutato tra i 40 e i 45 milioni di euro, è considerato il profilo ideale per diventare il perno della manovra azzurra.

L’operazione Fabregas-Perrone segnerebbe dunque l’inizio di un Napoli più europeo, tecnico e propositivo. De Laurentiis sogna in grande e, nel caso di addio di Conte, è pronto a sorprendere ancora una volta: affidare la panchina a Fabregas significherebbe scommettere su idee nuove, ma con l’ambizione di mantenere il Napoli ai vertici del calcio.

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