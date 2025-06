Napoli, sogno Sancho: Manna al lavoro per il colpo da Premier

Il Napoli è pronto a infiammare il mercato estivo con un’operazione che potrebbe riportare entusiasmo tra i tifosi: Jadon Sancho è finito nel mirino del club partenopeo. Dopo la partenza di Khvicha Kvaratskhelia, andato al Paris Saint-Germain, la società azzurra è alla ricerca di un degno sostituto sulla fascia sinistra d’attacco

Il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro per intavolare una trattativa con il Manchester United, proprietario del cartellino di Sancho. L’esterno inglese, classe 2000, è reduce da una stagione vissuta tra alti e bassi. Dopo il prestito al Borussia Dortmund e il ritorno ai Red Devils, il giocatore non sembra rientrare nei piani del club inglese.

Nonostante le indiscusse qualità tecniche, Sancho fatica a trovare continuità e spazio nella Premier League, e il suo ingaggio elevato rappresenta un ostacolo per molti club. Il Chelsea, che lo aveva avuto in prestito, ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto a causa del rifiuto del giocatore di abbassare il proprio stipendio da circa 300.000 sterline a settimana.

La situazione

Il Napoli potrebbe rappresentare per lui l’ambiente ideale per rilanciarsi. Con la guida tecnica di Antonio Conte, il club partenopeo vuole costruire una rosa competitiva sia per il campionato che per le coppe europee. L’ingaggio di un talento come Sancho sarebbe un segnale importante delle ambizioni del Napoli, deciso a tornare protagonista dopo una stagione deludente.

La trattativa, naturalmente, è complessa. Oltre all’ingaggio, c’è da convincere anche il Manchester United a cedere il giocatore a condizioni favorevoli. Ma la determinazione di Manna e l’attrattiva di un progetto tecnico ambizioso potrebbero fare la differenza.

Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi. Il sogno Sancho è appena iniziato, ma a Napoli si comincia già a sperare. Un colpo del genere accenderebbe la passione dei tifosi e darebbe nuova linfa al progetto azzurro.