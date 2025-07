Napoli, Solet in ghiaccio: può arrivare ora o a gennaio

Il Napoli sarebbe pronto ad acquistare Oumar Solet dall’Udinese, anche se per il momento vuole tenerlo in ghiaccio e capire cosa fare con la rosa attuale di difensori. Il francese può arrivare ora o a gennaio

Solet può andar via da Udine?

La risposta è sì ed è piuttosto strano che ancora non si sia mosso troppo mercato intorno a lui. Questo perché le varie big o sono ben coperte o hanno ben altri obiettivi. La Juventus vuole prima sbrogliare le matasse legate a doppio nodo che sono Douglas Luiz e Dusan Vlahovic, dunque improbabile provi un colpo in difesa al momento. Il Milan, invece, prenderà un difensore solo se dovesse salutare Malick Thiaw, ma intanto è concentrato sulla trattativa per Jashari.

L’Inter vuole Leoni, anche se è probabile che alla fine si arrenda e che resti così. La Roma ha comprato Ghilardi e sembrerebbe essere a posto, mentre la Lazio ha il mercato bloccato. L’Atalanta potrebbe investire, ma al momento tutto tace. Il Bologna ha già il post Beukema, Vitik, e non sembra voler fare altri acquisti “grossi” al momento. E il Napoli?

Napoli addormentato o… forse no?

I partenopei, in realtà, si sarebbero già mossi per il difensore francese. Dopo la trattativa per Lucca avrebbero già intavolato qualche discorso per il difensore con l’Udinese, quasi bloccandolo di fatto. Per ora, però, resta da capire molto. Le condizioni di Buongiorno dovranno essere precarie per consentire un nuovo acquisto e, eventualmente, Solet potrebbe entrare solo se Marianucci andasse in prestito. Il Napoli potrebbe prendere il francese ora o, più probabile, a gennaio. Difficile prevedere, ma attenzione all’Atalanta che sembra abbastanza volenterosa di fare nuovi acquisti per un progetto che sembra ambizioso.