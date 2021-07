Napoli, sondaggio per Alex Moreno del Betis Siviglia: la situazione

Uno dei chiodi fissi del Napoli in questa finestra estiva di calciomercato è l’acquisto di un terzino sinistro di spessore. Nella stessa zona del campo infatti Mario Rui potrebbe essere ceduto e Faouzi Ghoulam continua a non offrire sufficienti garanzie atletiche.

L’obiettivo numero uno, come ripetuto più volte da tempo, rimane Emerson Palmieri. Nelle ultime ore però è spuntata una valida alternativa, direttamente dalla Spagna. Si tratta di Alex Moreno, terzino sinistro del Betis Siviglia. A riportare la notizia ci ha pensato Mundo Deportivo.

Secondo il media spagnolo il club andaluso accetterebbe di buon grado l’addio del proprio tesserato. Il suo sostituto infatti è già in casa: José Calderón, giovane molto promettente del Betis B. Ciò comunque non significa che il Betis sia disposto a fare sconti, anzi: per il cartellino del terzino sinistro c’è bisogno di circa 7 milioni di euro.

Il Napoli comunque, che al momento è fermo a dei sondaggi preliminari, non è l’unica squadra sulle tracce di Alex Moreno. A comporre la concorrenza vi sono l’Olympique Marsiglia ed il Galatasaray.

In pole position in particolare vi è la squadra turca, la quale ha già proposto al Betis circa 2 milioni di euro per il prestito oneroso del calciatore. La cifra comunque è ritenuta troppo bassa dalla squadra spagnola. Il Napoli, per sferrare l’affondo decisivo, deve prima delineare i propri piani di mercato.