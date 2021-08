Napoli, sondaggio per il giovane Satriano dell’Inter: la risposta del club

Secondo quanto riportato sul portale milanese L’Interista, il Napoli avrebbe messo gli occhi addosso al giovane talento Martin Satriano. Classe 2001, il baby attaccante dell’Inter si è messo in mostra in questo pre-campionato a suon di gol e ottime prestazioni nelle prime uscite amichevoli.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli così, ammaliato dal talento cristallino dell’attaccante uruguagio, ha contattato la dirigenza dell’Inter, chiedendo informazioni sul calciatore. Da Milano però Beppe Marotta ha fatto sapere che Satriano si muoverà solo in prestito.

Una decisione che appare irremovibile e che conferma quanto l’Inter voglia puntare sul ragazzo, del quale si parla un gran bene in patria. Ad esempio, secondo Sebastián Taramasco, coordinatore delle formazioni giovanili del Club Nacional, “Martin Satriano è il migliore talento della sua generazione ed ha davvero un grande potenziale“.

Insomma, un predestinato che probabilmente cambierà club quest’estate ma solo in prestito, al fine di mettere minuti ed esperienza nelle gambe. Ovviamente il Napoli non viene considerato una buona meta per un trasferimento temporaneo, poiché tra le fila azzurre il ragazzo uruguagio non riuscirebbe a trovare spazio, quantomeno nell’immediato.

In quel di Napoli intanto, più che sugli acquisti, si continua a lavorare sulle cessioni. Sono molti infatti gli esuberi che tuttora fanno parte della rosa partenopea. Le loro cessioni rappresentano linfa vitale per le casse del club, che inoltre libererebbe slot per eventuali colpi last-minute.