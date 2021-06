Napoli, sondaggio per Omeragic: contatti De Laurentiis – Dzemaili

Secondo il retroscena svelato da “Il Roma”, negli ultimi giorni il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha contattato l’ex calciatore azzurro Blerim Dzemaili, che ora milita nello Zurigo, per chiedergli consigli su un suo attuale compagno di squadra.

L’oggetto del sondaggio di mercato condotto dal patron azzurro è stato Becir Omeragic, giovanissimo difensore svizzero che ha fatto registrare un forte exploit nell’ultima stagione. Si tratta di un classe ’02 che fa del fisico la sua miglior caratteristica.

Interrogato da De Laurentiis sulla sua valutazione economica, Dzemaili ha fatto sapere che il suo attuale valore di mercato si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Una cifra importante, considerata la giovane età del ragazzo.

Il futuro comunque è dalla sua parte e le potenzialità ci sono tutte. Probabile che De Laurentiis si prenda un po’ di tempo per pensarci, anche in vista degli Euro2020 in cui Omeragic giocherà con la sua Svizzera proprio nello stesso girone dell’Italia.

Di certo più che di un colpo per il presente si tratterebbe di un promettente acquisto per il futuro non molto lontano. Nelle idee della dirigenza napoletana infatti Omeragic potrebbe prima crescere qualche stagione sotto l’ombra di Koulibaly, per poi prontamente sostituirlo in caso di cessione del senegalese.