Napoli, sorpresa Callejon? Intanto Koulibaly pone la ‘condizione’ per andare via

Aurelio De Laurentiis e la dirigenza partenopea iniziano a programmare il futuro. Gli azzurri, infatti, sono già qualificati per la prossima Europa League ed attualmente sta concludendo il campionato di Serie A con l’obiettivo di qualificarsi al quinto posto della classifica del massimo campionato italiano.

In attesa di capire i nuovi colpi, si guarda tra i giocatori già presenti. In particolare, vi potrebbe essere un vero e proprio colpo di scena riguardo José Maria Callejon, il quale avrebbe espresso la volontà di restare ancora a Napoli.

Secondo le ultime indiscrezioni, si starebbe trattando questa possibilità, con il giocatore che avrebbe richiesto lo stesso stipendio per due anni e la dirigenza azzurra, invece, che vorrebbe farlo firmare per un solo anno. La trattativa è ancora all’inizio e già quest’apertura è importante.

In Inghilterra, invece, iniziano a parlare di Kalidou Koulibaly e della sua possibilità di lasciare l’azzurro al termine della stagione.

In particolare, sono sicuri che il giocatore andrebbe via solo ad una condizione, ovvero la possibilità di percepire un ingaggio superiore ai 10 milioni di euro. A Napoli, infatti, il giocatore ha già un buon stipendio ed un posto da titolare, per questo motivo lascerebbe gli azzurri solo per una proposta indecente che potrebbe arrivare da tre squadre: PSG, Mancehster City e Liverpool.