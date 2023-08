Napoli, sorpresa in difesa in attesa di Natan? Cerchione: “Interessa Boateng, può arrivare a zero”

La SSC Napoli potrebbe decidere di rinforzare il reparto arretrato del campo. Il mancato impiego di Natan durante le prime due partite di campionato rappresenta un campanello d’allarme al presidente Aurelio De Laurentiis, con il calciatore che non è ancora pronto per il campionato italiano e bisognerà aspettarlo. Per questo motivo Rudi Garcia ha schierato Juan Jesus da titolare, con il nuovo acquisto che, al momento, è l’ultimo nelle gerarchie ed anche dopo Ostigard.

Secondo quanto rivelato da Luca Cerchione, gli azzurri potrebbero fare un colpo a sorpresa acquistando il difensore Jerome Boateng, il quale è attualmente svincolato: “Il Napoli, come di consueto, oltre alle operazioni di mercato già fatte o in programma, lavorerà su colpi last minute low cost“.

“Nonostante la difesa sia un reparto numericamente completo interessa lo svincolato Jerome Boateng: 4,2m lordi il suo ultimo ingaggio al Lione“. In attesa di far crescere Natan, quindi, la dirigenza partenopea potrebbe puntare su un profilo di un certo livello acquistando l’ex calciatore di City, Bayern Monaco e Lione.

Al momento, infatti, la difesa rappresenta l’unico settore in cui il Napoli è inferiore rispetto allo scorso anno. L’addio di Kim pesa come un macigno ma un calciatore di esperienza come Boateng potrebbe rappresentare un grande acquisto.