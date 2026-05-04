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Napoli, sorpresa per il dopo Antonio Conte? Nella lista di ADL una sorpresa della Serie A

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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ADL
Aurelio De Laurentiis, foto di flickr.com

Il futuro della panchina del Napoli potrebbe presto intrecciarsi con uno dei nomi più interessanti del panorama italiano emergente: Fabio Grosso. Con l’ombra di un possibile addio di Antonio Conte, la dirigenza partenopea sta iniziando a guardarsi intorno, valutando profili capaci di raccogliere un’eredità pesante ma stimolante.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il Napoli avrebbe già chiesto informazioni su Grosso, tecnico che negli ultimi anni ha mostrato una crescita costante, attirando l’attenzione di diversi club di Serie A. Non solo gli azzurri: anche realtà come Bologna e Lazio stanno monitorando con interesse la situazione dell’ex campione del mondo.

Ma la concorrenza più forte potrebbe arrivare da Firenze. La Fiorentina, infatti, sembra avere Grosso in cima alla lista dei desideri per la prossima stagione. Un interesse condiviso anche da Fabio Paratici, che starebbe lavorando per portarlo sulla panchina viola come punto di partenza di un nuovo progetto tecnico.

Per il Napoli, scegliere Grosso significherebbe puntare su un allenatore giovane ma già temprato, capace di proporre un calcio organizzato e moderno. Dopo esperienze altalenanti iniziali, il tecnico ha saputo affinare il proprio approccio, dimostrando personalità e idee chiare. Qualità che potrebbero convincere il club partenopeo ad affidargli una squadra costruita per competere ad alti livelli, sia in Italia che in Europa.

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