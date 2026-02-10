Napoli, probabile addio di un gioiello: il possibile sostituto

I giorni passano e per il Napoli sta arrivando il momento di decidere quali strategie attuare, in vista del prossimo campionato.

Giovanni Manna, direttore sportivo del club partenopeo, ha principalmente un nome della sua testa, ed è quello di Maximo Perrone.

Il centrocampista del Como è considerato il sostituto perfetto di Stanislav Lobotdka. Per il mediano slovacco, molto apprezzato in Liga e non solo, potrebbe, infatti, essere l’ultima stagione con la maglia azzurra.

Il giovane argentino, stando a quanto si legge su “Tmw”, è stato raggiunto già esternazioni di interesse del Napoli.

La tattica del Como è chiara agli occhi di tutti. La squadra in crescita non ha bisogno di vendere; tuttavia, per il trading finanziario, imposto dalla Uefa, la cessione del centrocampista potrebbe essere necessaria. Per Cesca Fabregas, Perrone è il gioiello del suo team. Il Napoli spera di poter cambiare la situazione.