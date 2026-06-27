Il Napoli è alla ricerca del sostituto ideale di Frank Anguissa, destinato a lasciare il club in questa sessione estiva di mercato. La dirigenza azzurra, in piena sintonia con Massimiliano Allegri, vuole inserire in rosa un centrocampista di grande esperienza. L’obiettivo è quello di non perdere qualità e leadership in una zona del campo considerata fondamentale.

Il nome che piace maggiormente ad Allegri è quello di Adrien Rabiot, calciatore che il tecnico ha sempre stimato e che avrebbe voluto allenare nuovamente. L’operazione, però, appare molto complicata perché il nuovo allenatore Ruben Amorim non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del centrocampista francese. Anche la pista che porta a Davide Frattesi resta particolarmente difficile, vista la posizione dell’Inter e la forte concorrenza.

Un nome che potrebbe fare al caso di Allegri è Franck Kessié, vecchia conoscenza della Serie A dopo l’esperienza con il Milan e successivamente al Barcellona. Il centrocampista avrebbe espresso il desiderio di tornare a giocare in Italia, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche Juventus e Atalanta. Allegri lo apprezza da tempo e lo considera un profilo perfetto per garantire equilibrio, forza fisica e personalità.

Attualmente Kessié è impegnato nel Mondiale, fattore che potrebbe rinviare eventuali sviluppi sul suo futuro. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra ritenuta accessibile dal Napoli.