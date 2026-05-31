Napoli, sostituto di Anguissa cercasi: con Allegri si potrebbe optare per una soluzione low-cost?

Frank Zambo Anguissa potrebbe lasciare la SSC Napoli già nelle prossime settimane. Il centrocampista potrebbe decidere di andare altrove anche visto l’interessamento di diverse big. Il Napoli potrebbe acquistare un sostituto per rinforzare il centrocampo. Le valutazioni saranno fatte da Max Allegri nelle prossime settimane e si deciderà se investire in un calciatore con le caratteristiche del calciatore africano.

I nomi, ad oggi, sono diversi: da Rios a Danilo, passando per Ugarte e l’ex Manchester City Fofana. Quest’ultimo, in particolare, potrebbe rappresentare un profilo interessante per il nuovo mister nonostante ormai l’età non è più dalla sua parte. Potrebbe rappresentare un jolly che arriverebbe anche con un altro centrocampista.

SEKO FOFANA, EX MANCHESTER CITY ED OGGI AL RENNES: IL CALCIATORE IDEALE PER SOSTITUIRE ANGUISSA E FAR RIFIATARE MCTOMINAY

Il centrocampista che farebbe comodo al Napoli sarebbe senza dubbio Seko Fofana. L’ex Manchester City e Udinese è ancora un calciatore di grande livello e la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. Non è la prima volta che Fofana viene accostato al Napoli. Già ai tempi dell’Udinese, infatti, il centrocampista era finito nella lista di Cristiano Giuntoli, ma alla fine l’operazione non andò a segno.