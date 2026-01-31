Napoli, sostituto Di Lorenzo cercasi: un nome (a costo zero) accontenterebbe mister Conte

Il grave infortunio rimediato da Giovanni Di Lorenzo nella sfida contro la Fiorentina ha aperto una vera e propria emergenza in casa Napoli. Il capitano azzurro, punto di riferimento assoluto sulla fascia destra e leader dentro e fuori dal campo, sarà costretto a uno stop lungo e il club non può permettersi di affrontare il resto della stagione senza una valida alternativa nel suo ruolo. I tempi, però, giocano contro la dirigenza partenopea. Intervenire sul mercato andando a trattare con altri club appare estremamente complicato, sia per le tempistiche ridotte sia per le richieste economiche che, a questo punto della stagione, tendono a lievitare.

Ecco perché il Napoli sta valutando con grande attenzione anche le opportunità offerte dal mercato a costo zero, una soluzione che permetterebbe di inserire rapidamente in rosa un profilo esperto e subito utilizzabile. I nomi sul tavolo sono tre e tutti di spessore: Mattia De Sciglio, Serge Aurier e Rick Karsdorp. Calciatori diversi per caratteristiche, ma accomunati dall’esperienza internazionale e dalla possibilità di essere tesserati senza esborso per il cartellino.

Tra questi, il profilo che sembra più in linea con la filosofia di Antonio Conte è proprio quello di Karsdorp. L’esterno olandese, classe 1995, ha ancora 30 anni e dunque un’età che gli consente di esprimersi ad alti livelli. Grinta, fisicità, intensità e abitudine a sistemi di gioco esigenti: tutte qualità che ben si sposano con le richieste dell’allenatore azzurro.

Karsdorp si è fermato negli ultimi mesi per una scelta personale, quella di stare vicino al figlio, ma una chiamata proveniente da una piazza importante come Napoli e, soprattutto, da un tecnico del calibro di Conte potrebbe fargli cambiare idea. Il Napoli riflette, consapevole che l’assenza di Di Lorenzo pesa come un macigno.