Napoli, Sousa a rischio: le ultime news

Il quotidiano la Città ha dedicato le sue pagine e due notizie molto importanti: la prima alla scomparsa di Silvio Berlusconi, molto legato alle vicende di Salerno e la seconda al futuro di Sousa.

La scomparsa di Berlusconi

“Addio a Berlusconi. Il ‘Tycoon’ degli italiani” intitola il quotidiano questa mattina. L’86enne si è spento presso l’Ospedale San Raffaele ed è stato ricordato per il forte legame con la città di Salerno.

In tutto il mondo le più importanti testate giornalistiche lo hanno ricordato per il suo ruolo politico, per il suo lavoro da imprenditore ma anche per le vicende negative che hanno inevitabilmente segnato la sua vita professionale e personale.

Sousa a rischio

Non solo, il quotidiano ha dedicato alcune righe anche al futuro di Sousa a rischio: si tratta ormai di un tira e molla tra Paulo Sousa e la Salernitana. Il club sta attendendo le mosse del mister. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, però, non sembrerebbe propenso a pagare la clausola del tecnico portoghese.