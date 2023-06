Napoli, Sousa annunciato entro 24h. Bucchioni: “I dettagli del contratto”. Indiscrezioni sul primo colpo di mercato

Aurelio De Laurentiis ha trovato il nuovo allenatore per il Napoli e si tratta di Paulo Sousa. L’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime 24h come rivelato dal giornalista Enzo Bucchioni: “Arrivano le conferme alla mia anticipazione di venerdì. Due anni più opzione per un terzo a Paulo Sousa . Accordo con Iervolino che lo libera. Probabile annuncio domani: sarà lui il successore di Spalletti“.

Con l’arrivo di Sousa, il Napoli deve sicuramente pensare ad un mercato differente rispetto a quello programmato con Luciano Spalletti, con il primo colpo che potrebbe arrivare proprio dalla Salernitana. Secondo quanto riportato da tuttosalernitana, infatti, “Sousa ha già chiesto di fare un tentativo per Boulaye Dia, cui possibilità di restare a Salerno restano pochissime anche in virtù della scelta della società di abbassare il budget a disposizione come ammesso anche stamattina dai dirigenti“. Il calciatore è valutato almeno 30 milioni di euro dalla dirigenza.