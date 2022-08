Napoli, Spalletti a Giuntoli sull’affare Kvaratskhelia: “Sbrighiamoci a chiudere”

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha svelato un retroscena sull’affare Kvaratskhelia. Il Napoli, con l’arrivo del giocatore georgiano, ha messo a segno un vero colpo che si sta rivelando molto soddisfacente.

L’avvertimento di Luciano Spalletti

Mesi fa il tecnico aveva avvertito Cristiano Giuntoli sulla spietata concorrenza: “Stiamo attenti Cristiano, c’è concorrenza, sbrighiamoci a chiudere”. Un avvertimento che oggi ha il sapore della vittoria e della speranza.

L’allenatore in quel momento si trovava a Milano e attendeva la notizia sul cellulare. Poco prima di cena, si presenta al suo appartamento il giocatore per un saluto prima di ripartire per Tbilisi da Malpensa. Una foto ricordo e via, Spalletti si è detto molto soddisfatto.

Il primo a sapere di questo colpo di mercato inaspettatamente fu Salvatore Esposito, il popolare Genny Savastano di Gomorra. Tutto questo a causa di uno scatto con Jugeli Mamuka, l’agente del calciatore sulla terrazza di un albergo romano ad inizio primavera.